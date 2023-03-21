МИД РФ: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

США, Великобритания, Франция и Германия не могут быть нейтральными посредниками в мирном процессе по Украине, так как являются прямыми участниками конфликта, заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что эти государства поставляют Киеву оружие, снабжают разведданными, обучают военных, а также направляют наемников в зону спецоперации.

Дипломаты указали, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин делают все, чтобы максимально затянуть противостояние, передает РИА Новости.

Таким образом в МИД прокомментировали призыв экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, в состав которой он предложил включить США, Францию, Британию и Германию.