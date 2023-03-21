Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС об ордере на арест Путина

Венгрия заблокировала заявление стран ЕС о выдаче "международного ордера" на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, принявших незаконное решение.

По словам источников американского издания, Венгрия, наложив вето на совместное заявление об ордере на арест Путина, вынудила главного дипломата ЕС Жозепа Борреля опубликовать вместо этого заявление от своего имени, лишь "принимая во внимание" решение МУС. Министры юстиции ЕС также опубликовали свое собственное заявление в поддержку решения МУС.

Позиция Будапешта, вероятно, будет озвучена, когда лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе на этой неделе. Но в проекте выводов, с которыми ознакомилось агентство, тоже говорится, что совет лидеров "принимает к сведению" ордер, выданный МУС.

При этом Венгрия опровергла сообщение, что она наложила вето на публикацию совместного заявления ЕС. Как сказал пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай, Венгрия просто изложила Боррелю свою позицию: она принимает к сведению решение МУС, но не желает его как-либо комментировать. Если же Боррель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, то Венгрия возражать не будет.

Можно заметить, что по существу Пацолай повторил сообщение Bloomberg, но в более мягкой формулировке.

Издание пишет, что ордер МУС носит в основном символический характер, так как Москва не признает его юрисдикцию.

Римский статут Международного уголовного суда являетcя международным договором, учредившим Международный уголовный суд в 1998 году. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года. Россия подписала статут в 2000 года, но так и не ратифицировала его. А в 2016 году Путин подписал распоряжение "О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда"





