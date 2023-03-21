21 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция задержала екатеринбуржца, подозреваемого в попытках ограбить кредитные организации

Сотрудники полиции задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в серии разбойных нападений на кредитные организации города. Мужчина ни разу ничего не украл, однако теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, первый инцидент произошел 8 октября прошлого года. Подозреваемый вошел в офис на пр. Космонавтов около 16.00 и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Требуя отдать ему деньги, мужчина заметил, как один из банковских работников нажимает на тревожную кнопку. После этого подозреваемому пришлось скрыться с места преступления.

Второй инцидент произошел через месяц. 17 ноября екатеринбуржец снова пришел в этот же офис и снова, угрожая, потребовал у сотрудниц банка наличные. Когда ему показалось, что работники нажали на тревожную кнопку, мужчине опять пришлось покинуть банк ни с чем.

Задержать подозреваемого удалось 14 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий. С него получена явка с повинной. Неизвестным оказался 25-летний ранее несудимый местный житель. Более того, полицейские подозревают, что задержанный причастен к еще одному аналогичному эпизоду нападения, совершенному в Октябрьском районе.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Суд отправил его под стражу. Налетчику грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, подозреваемый, кредитная организация



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