В Пермском крае разрушаются декорации к фильму "Сердце Пармы"

В Пермском крае разрушаются декорации к фильму "Сердце Пармы" сообщает "Текст" со ссылкой на туристов.

По словам посетителей декораций, "здесь вот-вот все рухнет, и смотреть скоро будет не на что".

В администрации Губахи сообщили, что "после полного таяния снега будет проведено обследование для установления целесообразности проведения ремонта декораций".



Декорации для съемок фильма "Сердце Пармы" были возведены в 2019 году на территории геологического памятника природы "Холодный Лог". Локация находится недалеко от города Губахи и является популярным туристическим местом в Прикамье. Комплекс включает в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма – все, как было в Чердыни в XV веке.

В 2020 году туристы уже жаловались на мусор возле декораций и частичное разрушение конструкций. Тогда местные власти обещали организовать круглосуточную охрану объекта и не пускать туристов внутрь построек. Однако декорации до сих пор могут посетить все желающие.

Как сообщало Накануне.RU, фильм "Сердце Пармы" снят по одноименному роману Алексея Иванова, повествует о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Кинолента является совместным проектом компаний "Профит", "Стар Медиа" и телеканала "Россия". В съемках массовых сцен фильма приняли участие более 1,5 тыс. жителей Пермского края.

Долгое время кинолента возглавляла кинопрокат в России.