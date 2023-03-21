Байден велел рассекретить все разведданные о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден подписал закон о рассекречивании разведывательных данных о происхождении COVID-19, пишет Politico.

Ранее закон принял Конгресс США. Он предписывает директору ЦРУ в течение 90 дней после принятия рассекретить всю информацию, касающуюся потенциальных связей между Уханьским институтом вирусологии и COVID-19.

В указе, подписанном Байденом, говорится, что он разделяет "цель Конгресса по раскрытию как можно большего количество информации о происхождении [COVID-19]", но при этом намерен соблюдать свои конституционные полномочия по защите от раскрытия "информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности".

Примечательно, что имеющие возможность разведки органы власти США и сами не имеют единой точки зрения на происхождение коронавируса. Так, ФБР склоняется к гипотезе об утечке из уханьской лаборатории, хотя в бюро заявляют, что "уровень уверенности" в этой версии "умеренный". Другие агентства поддерживают теорию о естественном происхождении вируса.