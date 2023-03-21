21 Марта 2023
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Общество Свердловская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы отсудили у турфирмы деньги за несостоявшийся отдых в Турции

Жители Екатеринбурга смогли через суд вернуть деньги за несостоявшийся из-за болезни отдых за границей.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, уральцы заключили с турфирмой ООО "Меридиан" договор об организации тура в Турцию стоимостью 117,8 тысячи рублей. Клиенты полностью оплатили поездку, но перед самым вылетом один из туристов заболел ковидом и не смог отправиться на отдых. В результате никто из них в Турцию не полетел.

На претензию с требованием возврата стоимости тура туроператор ответил отказом. Тогда уральцы обратились в консультационный пункт для потребителей в Екатеринбурге. Там от их имени в адрес турфирмы был составлен иск в суд.

В итоге суд, изучив все обстоятельства, взыскал с туроператора в пользу клиентов сумму, уплаченную по договору за тур в Турцию, а также компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. Всего фирма обязана выплатить екатеринбуржцам более 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что недавние мощные землетрясения в Турции не сильно отразились на интересе уральцев к этой стране.

Теги: Турция, деньги, турфирма, суд



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