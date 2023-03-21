21 Марта 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: Telegram-канал &quot;Крючков Z&quot;/ t.me/kryuchkovoleg

Сбитые в Крыму БПЛА были начинены шрапнелью и целили в гражданские объекты

Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные уничтоженные дроны были сбиты над жилыми районами. Никаких военных объектов рядом нет.

"Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель", — написал Крючков в Telegram-канале.

Ранее о том, что в Крыму в районе Джанкоя сработала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram глава полуострова Сергей Аксенов. По его данным, обломки повредили жилой дом и магазин. Ранения получил один человек. По информации главы администрации Джанкоя, с осколочным ранением госпитализирован 33-летний мужчина. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Теги: крым, беспилотники, джанкой



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