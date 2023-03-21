Лантратова разработала законопроект о русофобии

21 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: ПМЭФ, скриншот трансляции

Лантратова разработала законопроект о русофобии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что разработала с экспертами законопроект, который предлагает закрепить в законодательстве понятие "русофобия" и ввести за нее ответственность.

Она отметила, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая тоже прорабатывает эту тему в рамках специальной рабочей группы, в которую вошли также представители правоохранительных органов. Лантратова готова присоединиться к ней. Эта тема чрезвычайно важна, уверена она.

При этом само понятие "русофобия" в настоящее время в правовом поле отсутствует, а значит, за это нет никакой ответственности. Поэтому первым делом необходимо законодательно закрепить состав преступления и административное правонарушение за публичное распространение русофобской информации и призывы к ее проявлению.

Депутат предложила свое определение русофобии. Это "распространение враждебной, предвзятой информации с целью формирования страха, подозрительного, неприязненного отношения к России, многонациональному народу России, русскому языку". С такой формулировкой согласились 75% проголосовавших в ее телеграм-канале. Не согласились всего 10%.

В своем выступлении по случаю подписания указов о возвращении четырех регионов в состав России президент Владимир Путин подчеркнул, что одна из причин многовековой русофобии Запада состоит в том, что "мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов". Ранее он заявил, что необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявления неонацизма, русофобии и расизма.

Теги: русофобия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети