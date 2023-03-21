Лантратова разработала законопроект о русофобии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что разработала с экспертами законопроект, который предлагает закрепить в законодательстве понятие "русофобия" и ввести за нее ответственность.

Она отметила, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая тоже прорабатывает эту тему в рамках специальной рабочей группы, в которую вошли также представители правоохранительных органов. Лантратова готова присоединиться к ней. Эта тема чрезвычайно важна, уверена она.

При этом само понятие "русофобия" в настоящее время в правовом поле отсутствует, а значит, за это нет никакой ответственности. Поэтому первым делом необходимо законодательно закрепить состав преступления и административное правонарушение за публичное распространение русофобской информации и призывы к ее проявлению.

Депутат предложила свое определение русофобии. Это "распространение враждебной, предвзятой информации с целью формирования страха, подозрительного, неприязненного отношения к России, многонациональному народу России, русскому языку". С такой формулировкой согласились 75% проголосовавших в ее телеграм-канале. Не согласились всего 10%.

В своем выступлении по случаю подписания указов о возвращении четырех регионов в состав России президент Владимир Путин подчеркнул, что одна из причин многовековой русофобии Запада состоит в том, что "мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов". Ранее он заявил, что необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявления неонацизма, русофобии и расизма.