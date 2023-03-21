На "мать российского инфобиза и блогинга" Александру Митрошину завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на блогершу Александру Митрошину. Сама себя она называет "матерью российского инфобизнеса и блогинга".

Следствие считает, что Митрошина, будучи ИП и пользуясь "упрощенкой" для налогообложения, с октября 2020 по май 2022 гг. превысила допустимые лимиты по доходам, но не стала переходить на более накладные налоговые режимы НДС и НДФЛ. По версии СКР, Митрошина продавала курсы по образованию и использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб., полагают следователи.

Судя по описанию курсов Митрошиной, она учит своих клиентов продвигать товары и услуги в соцсетях и в целом в сети. На ее аккаунт в Instagram (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена) подписано 4,2 млн пользователей.

По неподтвержденным данным, Митрошина сейчас находится за пределами РФ.

На прошлой неделе стало известно о возбуждении двух уголовных дел, связанных также с уклонением от налогов, в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Они продают в соцсетях фитнес-курсы.