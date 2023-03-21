21 Марта 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинской области осудили за призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов

В Челябинской области местного жителя приговорили к 4 годам в колонии-поселении и штрафу в размере 110 тысяч рублей за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Мужчина разместил на своей странице в одной из социальных сетей информационные материалы, содержащие призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов. Его задержали летом 20129 года.

У него дома были обнаружены и изъяты две единицы самодельного огнестрельного оружия, боле 100 патронов к ним, две единицы холодного оружия, порох и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

Теги: приговор, экстремизм, оружие,



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