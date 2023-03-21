21 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уралец получил срок за убийство брата, который заставлял его извиняться на коленях

Житель Среднего Урала получил срок в колонии за убийство двоюродного брата. На суде мужчина заявил, что якобы оборонялся от родственника.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в августе 2021 года в деревне Мартьяново: работник фермы вместе с сожительницей принимал гостей – своих сестру и двоюродного брата. В ходе посиделок родственники пили пиво, водку и самогон.

Когда гости ушли спать, фермер начал ссору с сожительницей из-за ревности. Она разбудила сестру сожителя, чтобы та успокоила брата, но он, разозлившись на сестру, избил ее. Тогда женщины подняли двоюродного брата, который, узнав о поведении родственника, устроил с ним драку и потребовал извиниться перед сестрой.

Под давлением присутствующих мужчина принес извинения, но сестра их не приняла. После этого брат стал требовать более искренних извинений – чтобы родственник встал на колени. Однако тот отказался и заявил, что сестра сама виновата в том, что он ее избил. Между братьями снова произошла драка, в ходе которой фермер схватил со стола нож и нанес сопернику несколько ударов в грудь и живот. Один удар пришелся прямо в сердце, от которого двоюродный брат умер на месте.

Воспользовавшись тем, что по вызову приехала бригада "скорой помощи", мужчина тайком от остальных скрылся, прихватив с собой нож и личные документы. Вскоре его задержали полицейские.

Как отметили в прокуратуре, в суде уралец вину не признал и пояснил, что убил брата, якобы обороняясь. Однако представленные доказательства по делу опровергли данную версию. Шалинский районный суд назначил убийце 8 лет в колонии строгого режима. Также мужчина получил ограничение свободы на 1 год.

Теги: брат, убийство, суд



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