Прокуратура объяснила "космические цены" на форму для бойцов СВО

Прокуратура Москвы в ответ на запрос телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова заявила, что цены на сайте производителя формы для участников специальной военной операции были изменены "неустановленными лицами". Об этом сообщает РБК.

Ранее парламентария возмутили "космические цены" на военное обмундирование для участников СВО, представленные на сайте компании "Гардарика". Депутатский запрос Попов направил 14 февраля после получения обращений граждан "на тему скандальной компании "Гарда", военного обмундирования, космических цен, возможных государственных контрактов и т. д.".

В ответе прокуратуры говорится, что стоимость продукции изменили без согласия ООО "ОКБ "Гардарика". Сайт сейчас "находится в разработке". Ведомством не обнаружено никаких оснований для мер реагирования.

Ранее Минобороны в ответ на запрос РБК сообщило, что "контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией "Гардарика", составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.". При этом на сайте производителя были указаны цены на разные комплекты тактической одежды, достигавшие 140 тыс. руб.

В феврале РБК со ссылкой на источник сообщало, что в Министерстве обороны России разработали новую форму для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Отмечалось, что неизвестно, на каких предприятиях планируется организовать производство военного обмундирования.