Внимание! В екатеринбургском поселке возле ЕКАД пройдут антитеррористические учения

Сегодня в административных границах п. Северка, находящегося на территории Екатеринбурга, будет проходить антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Учения пройдут с 11.00 до 17.00. В мероприятии задействованы сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.

"Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Среднего Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур", - добавили в пресс-службе.