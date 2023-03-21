21 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: http://extreme89.ru/

Внимание! В екатеринбургском поселке возле ЕКАД пройдут антитеррористические учения

Сегодня в административных границах п. Северка, находящегося на территории Екатеринбурга, будет проходить антитеррористическое учение с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Учения пройдут с 11.00 до 17.00. В мероприятии задействованы сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.

"Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Среднего Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур", - добавили в пресс-службе.

Теги: Екатеринбург, Северка, ЕКАД, УФСБ, антитеррористические учения



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