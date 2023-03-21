Минсельхоз отказывается от планов довести потребление рыбы в РФ до 25 кг в год на человека

Минсельхоз России откажется от цели среднедушевого потребления рыбы в стране не менее 25 кг в год. Этот пункт собираются убрать из госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".

Потребление 25 кг рыбы в год на одного россиянина – такой план был принят в 2014 году.

При этом министерство не хочет отказываться от второго целевого показателя, который и так уже достигнут: поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год, пишет РБК.

В Минсельхозе ссылаются на "глобальные экономические тенденции", последствия пандемии и санкционного давления.

В ведомстве также указывают на региональные особенности, из-за которых часть субъектов вряд ли достигнет установленного сейчас показателя. Например, на Кавказе употребляют меньше рыбы, чем на Дальнем Востоке. Также в Минсельхозе откровенно указывают на снижение покупательной способности населения.

В 2021 году уровень потребления рыбы составлял 21 кг на душу населения в год.

Более 80% россиян, согласно данным опроса НАФИ, покупают рыбу или рыбные продукты один раз в месяц или чаще. Но почти треть россиян от покупки рыбы останавливает ее высокая стоимость.