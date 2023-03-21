На водителя грузовика, снесшего мост в Екатеринбурге, составили протокол

21 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На водителя грузовика, снесшего мост в Екатеринбурге, составили протокол

В ГИБДД Екатеринбурга установили обстоятельства ДТП, в результате которого обрушился надземный пешеходный мост.

Напомним, минувшей ночью на ЕКАД водитель грузовика "Скания" допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму столкнулся с пешеходной конструкцией. Мост сошел с опор и упал на проезжую часть.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, шофером оказался 45-летний мужчина со стажем вождения в 15 лет. Сам он пояснил, что на подъезде к мосту у полуприцепа резко открылся кузов, в результате чего и произошло столкновение.

грузовик, обрушивший мост на 42 км ЕКАД(2023)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ – "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". С переломом ребер бригадой "скорой помощи" пострадавший был доставлен в больницу.

обрушение моста на 42 км ЕКАД(2023)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Теги: водитель, мост, протокол, ЕКАД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2023 07:33 Мск На ЕКАД грузовик снес пешеходный мост: водитель в больнице


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети