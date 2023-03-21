На водителя грузовика, снесшего мост в Екатеринбурге, составили протокол

В ГИБДД Екатеринбурга установили обстоятельства ДТП, в результате которого обрушился надземный пешеходный мост.

Напомним, минувшей ночью на ЕКАД водитель грузовика "Скания" допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму столкнулся с пешеходной конструкцией. Мост сошел с опор и упал на проезжую часть.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, шофером оказался 45-летний мужчина со стажем вождения в 15 лет. Сам он пояснил, что на подъезде к мосту у полуприцепа резко открылся кузов, в результате чего и произошло столкновение.





В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ – "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". С переломом ребер бригадой "скорой помощи" пострадавший был доставлен в больницу.