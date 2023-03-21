21 Марта 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Zloy_ekb | Злой Екатеринбург&quot;/ t.me/zloy_ekb

Стреляли? Екатеринбуржцы сообщают об обстреле трамвая. Полиция отрицает

Полиция Екатеринбурга отрицает вероятность обстрела трамвая в центре Екатеринбурга.

Инцидент якобы произошел вечером 20 марта на перекресте Куйбышева - Московская. Как передает Telegram-канал "Злой Екатеринбург" со ссылкой на очевидца, стреляли из автомобиля, который проезжал мимо. В вагоне потрескались стекла, кого-то засыпало осколками.

Неизвестные обстреляли трамвай на Московской улице в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал "Zloy_ekb | Злой Екатеринбург"/ t.me/zloy_ekb

Неизвестные обстреляли трамвай на Московской улице в Екатеринбурге(2023)|Фото: Telegram-канал "Zloy_ekb | Злой Екатеринбург"/ t.me/zloy_ekb

Движение транспорта было приостановлено, а на место выезжала следственно-оперативная группа. Однако сотрудники полиции не подтвердили догадки пассажиров.

"Сообщение о повреждении стекол в трамвае поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Теги: трамвай, проверка, стрельба, Московская, Екатеринбург



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