21 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото:накануне.ру

В Челябинске обустроят новую экологическую тропу за 9,3 млн рублей

В Челябинске в апреле начнут обустраивать новую экологическую тропу. Подрядчик выполнит работы за 9,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Экологическая тропа "ЧистоПарковый" появится в 55-м микрорайоне на участке городского леса между улицами Александра Шмакова, Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Генерала Брусилова. Работы проводятся в рамках программы "Инициативное бюджетирование".

Новая экотропа протяженностью более 1 км появится до 15 августа. Подрядчик установит наружное освещение, скамейки и урны, а для любителей активного отдыха разместят площадку для воркаута.

Теги: экологическая тропа, пордрядчик,



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