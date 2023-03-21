На ЕКАД грузовик снес пешеходный мост: водитель в больнице

В Екатеринбурге Госавтоинспекция и прокуратура разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого обрушился надземный пешеходный мост.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось минувшей ночью на 42 км ЕКАД. По предварительным данным, водитель грузовика "Скания" допустил непроизвольное поднятие кузова и при движении в районе развязки на Ганину яму столкнулся с пешеходной конструкцией.

В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. Водитель грузового автомобиля с травмами госпитализирован в ГКБ №23 Екатеринбурга. В момент аварии пешеходов на мосту не было.

Движение транспорта в обоих направлениях на данном участке было временно ограничено. Автоинспекторы отправляли автомобилистов в объезд. В 6 часов утра движение было восстановлено. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Кроме этого, свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, пострадавшим водителем оказался житель Среднего Урала. Прокуроры намерены установить причину обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования.

Также в ведомстве выяснят, когда проводились ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции. Отдельно будут запрошены документы о техническом состоянии автомобиля "Скания" и установлено, проходила ли машина техосмотр перед выходом в рейс.