21 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Wildberries будет продавать электронику собственного бренда.

Интернет-магазин Wildberries приступит к продаже электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой.

Маркетплейс будет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой. Стоимость продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте.

Развивать продажи бытовой техники и электроники Wildberries будет под брендами Razz и Ruzz. В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под собственным брендом, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другая техника.

Через несколько месяцев этот список также пополнят планшеты, ноутбуки и смартфоны, сообщают "Ведомости".

Тем временем, сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries обратились в Генпрокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их зарплат.

Теги: Wildberries, электроника, техника, маркетплейс



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