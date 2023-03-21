СМИ: Wildberries будет продавать электронику собственного бренда.
Интернет-магазин Wildberries приступит к продаже электроники и бытовой техники под собственной торговой маркой.
Маркетплейс будет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой. Стоимость продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте.
Развивать продажи бытовой техники и электроники Wildberries будет под брендами Razz и Ruzz. В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под собственным брендом, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и другая техника.
Через несколько месяцев этот список также пополнят планшеты, ноутбуки и смартфоны, сообщают "Ведомости".
Тем временем, сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries обратились в Генпрокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их зарплат.