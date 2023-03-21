21 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Минпромторг выступил с инициативой о запрете импорта товаров из пластика

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить импорт товаров из пластика.

В перечне содержатся 28 товаров. Также рассматривается ограничение на производство такой продукции внутри страны. Под запрет могут попасть одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки. Их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.

В настоящее время Минпромторг обсуждает спорные моменты с отраслями. Как напоминает ведомство, введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", ответственный — ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

В Минпромторге обсуждают вопрос перехода к использованию альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий, сообщают "Известия".

Напомним, еще в 2021 году в Минпромторге заявили, что страна не сможет отказаться от одноразового пластика полностью к 2024 году. Впрочем, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что "двигаться в этом направлении – правильно".

Теги: Минпромторг, пластик, экология



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2021 09:03 Мск Россия не сможет полностью отказаться от одноразового пластика к 2024 году - Минпромторг


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