Минпромторг выступил с инициативой о запрете импорта товаров из пластика

Министерство промышленности и торговли России предложило запретить импорт товаров из пластика.

В перечне содержатся 28 товаров. Также рассматривается ограничение на производство такой продукции внутри страны. Под запрет могут попасть одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки. Их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.

В настоящее время Минпромторг обсуждает спорные моменты с отраслями. Как напоминает ведомство, введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", ответственный — ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

В Минпромторге обсуждают вопрос перехода к использованию альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий, сообщают "Известия".

Напомним, еще в 2021 году в Минпромторге заявили, что страна не сможет отказаться от одноразового пластика полностью к 2024 году. Впрочем, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что "двигаться в этом направлении – правильно".