Ламинат вместо линолеума и плитка в санузлах: в типовых новостройках хотят ввести стандарты отделки

В типовых российских новостройках хотят ввести так называемые стандарты внутренней отделки.

Депутаты профильного комитета Госдумы направили соответствующую инициативу в министерство строительства РФ. Предлагается внести изменения в требования — использовать более качественные технологии и материалы, например определенную плитку, покрытия для потолков, полов и стен, сантехнику.

Стандартное жилье — самое дешевое в стране. Как правило, его возводят для передачи льготникам и нуждающимся. Как считают эксперты, чтобы мера не привела к росту стоимости квадратного метра, нужно создать конкурентные условия, наращивать объем предложения и расширять количество участников такого строительства.

Предлагается исключить использование линолеума и установить минимальную твердость используемого ламината не ниже 33-го класса износостойкости, ввести обязательность гидроизоляции санузлов, установить критерии качества используемых дверей – так входная дверь должна быть снабжена фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 мм. Также им письма следует, что могут сделать обязательной керамическую плитку в санузлах, подоконники, ввести жесткие критерии к качеству отделочных работ и так далее, сообщают "Известия".