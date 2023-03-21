Ламинат вместо линолеума и плитка в санузлах: в типовых новостройках хотят ввести стандарты отделки

21 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Ламинат вместо линолеума и плитка в санузлах: в типовых новостройках хотят ввести стандарты отделки

В типовых российских новостройках хотят ввести так называемые стандарты внутренней отделки.

Депутаты профильного комитета Госдумы направили соответствующую инициативу в министерство строительства РФ. Предлагается внести изменения в требования — использовать более качественные технологии и материалы, например определенную плитку, покрытия для потолков, полов и стен, сантехнику.

Стандартное жилье — самое дешевое в стране. Как правило, его возводят для передачи льготникам и нуждающимся. Как считают эксперты, чтобы мера не привела к росту стоимости квадратного метра, нужно создать конкурентные условия, наращивать объем предложения и расширять количество участников такого строительства.

Предлагается исключить использование линолеума и установить минимальную твердость используемого ламината не ниже 33-го класса износостойкости, ввести обязательность гидроизоляции санузлов, установить критерии качества используемых дверей – так входная дверь должна быть снабжена фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 мм. Также им письма следует, что могут сделать обязательной керамическую плитку в санузлах, подоконники, ввести жесткие критерии к качеству отделочных работ и так далее, сообщают "Известия". 

Теги: новостройки, ремонт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети