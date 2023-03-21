21 Марта 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: http://www.belmarket.by/

Добровольцев спецоперации обяжут пройти дактилоскопию

Добровольцы специальной военной операции, заключившие контракт о военной службе, будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию.

Соответствующий проект закона депутатов "Единой России" Госдума примет в первом чтении в ближайшие дни. После этого контрактников приравняют к тем, кто уже проходит эту процедуру — к остальным военнослужащим.

Как считают эксперты, инициатива поможет опознать россиян при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и других форс-мажорных обстоятельствах. Источники в Министерстве обороны РФ положительно относятся ко всем инициативам, которые нацелены на улучшение условий жизни участников СВО, сообщают "Известия".

Ранее Госдума приняла поправки, устанавливающие ответственность за дискредитацию формирований и организаций, содействующих Вооруженным силам РФ, а также за распространение фейков о них.

Теги: спецоперация, дактилоскопия



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