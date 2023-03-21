В России введут предупреждения о наркотиках в книгах и фильмах

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенные Министерством внутренних дел проекты законов, вводящие ответственность за пропаганду наркотиков.

Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях и в ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". Как сказано в сопроводительной документации к документам, они разработаны во исполнение поручений главы государства Владимира Путина и правительства 2019 года по принятию дополнительных мер для противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ — введения уголовного наказания за склонение к потреблению либо пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их аналогов с помощью интернета.

Разработчики поправок не исключили публичное распространение в СМИ и в интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если эти произведения были обнародованы до 1 января 2024 года и при условии, что в них не сказано о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения, и способах культивирования наркосодержащих растений.

При этом законопроект предусматривает, что после 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и в интернете, произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках возможно "при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность в том числе пожизненное лишения свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека".

Также по предложению Минкультуры поправки содержат законодательный запрет выдачи прокатного удостоверения фильмам, который содержат пропаганду оборота и потребления наркотиков.

В санкции проектируемой нормы, помимо лишения свободы сроком до двух лет, входит штраф, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также ограничение свободы, сообщает РБК.