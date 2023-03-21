21 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: &quot;Российский экологический оператор&quot;

В кабмине РФ предложили перенести требования по утилизации упаковки

В кабмине России доработали проект закона "Об отходах производства и потребления", который подготовлен в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

Об этом говорится в письме директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Елены Ковалевой, которое направлено в Минприроды, Минфин, Минпромторг, Минюст, ФАС и ФТС. Согласно законопроекту, 100%-ный норматив утилизации упаковки для производителей должен будет вступить в силу с 1 января 2027 года. А с 1 января 2025 года бизнесу придется обеспечить утилизацию 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, а спустя еще год – 75%, сообщают "Ведомости".

Сам закон в случае его принятия вступит в силу с 2024 года. Изначально правилами предусматривалось, что нормативы будут на 10% ежегодно повышаться с 2023 года, но затем правительство отложило реформу.

Действующий норматив предполагает обязанность по утилизации 10–45% в зависимости от вида упаковки.

Напомним, в 2022 году российский президент Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП).

Теги: упаковка, утилизация



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