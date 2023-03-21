Минтруд: около половины из всех работающих в России составляют женщины

49% рабочей силы в России составляют женщины.

Как заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, это один из самых высоких процентов в мировой практике. "Мы понимаем, что, несмотря на позитивные цифры, нам есть с чем работать. По данным Росстата, у нас соотношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составляет по специалистам среднего уровня порядка 60%, по руководителям высшего уровня квалификации – порядка 70%", – сказала она.

Как сообщила секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России Ирина Горшкова, показатель общероссийской средней заработной платы женщин к заработной плате мужчин считает Международная организация труда (МОТ), а гендерный разрыв, по данным на октябрь 2021 года, составлял 27,5%.

Отмечается, что в зависимости от должностей и отраслей разрыв может быть разным. Так, в области образования он меньше и может достигать 8–10%.

Сопредседатель движения Дарья Лантратова отметила, что организация готова помочь Минтруду масштабировать опыт женских клубов при центрах занятости на всю страну, сообщают "Ведомости".