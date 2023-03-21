21 Марта 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

ФНПР предложила перезапустить детский туристический кэшбэк

Программу детского туристического кэшбэка нужно вернуть.

Об этом сообщили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Соответствующая инициатива направлена главе кабмина РФ Михаилу Мишустину. Письмо написал председатель ФНПР Михаил Шмаков. Он указал, что стоимость на детские путевки достаточно высокая, а зарплаты населения – небольшие.

"Кроме того, путевками пользуются, как правило, люди с не очень большим достатком", - говорится в документе. Как сообщил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, возобновление программы детского туристического кэшбэка будет помощью и для организаций, который дают путевки, а также для родителей.

По данным Минпросвещения, средняя стоимость путевки в детский лагерь летом 2022 года составила 38 тыс. руб., сообщают "Известия".

Теги: туристический кэшбэк, дети, детские путевки



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