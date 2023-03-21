21 Марта 2023
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Политика СЗФО
Фото: пресс-служба президента РФ

Калининградский губернатор Алиханов отказался от iPhone

Глава Калининградской области Антон Алиханов отказался от iPhone.

Как сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков, теперь он использует Samsung.

"Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно", - отметил Лысков, сообщает РИА "Новости".

СМИ сообщили, что сотрудники внутриполитического блока АП к 1 апреля обязаны отказаться от iPhone из соображений безопасности. Данный срок якобы установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко.

Теги: iPhone, смартфоны



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