Калининградский губернатор Алиханов отказался от iPhone

Глава Калининградской области Антон Алиханов отказался от iPhone.

Как сообщил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков, теперь он использует Samsung.

"Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно", - отметил Лысков, сообщает РИА "Новости".

СМИ сообщили, что сотрудники внутриполитического блока АП к 1 апреля обязаны отказаться от iPhone из соображений безопасности. Данный срок якобы установил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко.