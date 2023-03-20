21 Марта 2023
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Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во время встречи российский лидер отметил, что более чем в два раза увеличился торговый оборот между странами. Он отметил, что у России и Китая много совместных целей и задач. Глава государства анонсировал обсуждение украинского кризиса и вопросы в сфере экономического взаимодействия.

"Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", - заявил президент.

Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином(2023)|Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности. Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. Завтра мы сможем поговорить и об этом с участием наших партнёров и коллег. Сегодня я очень рад тому, что Вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной обстановке, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений.

"Мы с вами являемся крупнейшими соседними странами. Мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического взаимодействия и сотрудничества, и именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения", - заявил он.

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин



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