Погибший при взрыве в Мелитополе был директором "Городского транспорта"

В Запорожской области устанавливаются обстоятельства убийства директора МУП "Городской транспорт" в Мелитополе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

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Следственными органами СК России по Запорожской области расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом директора МУП "Городской транспорт" города Мелитополь и покушения на убийство находившейся рядом с ним женщины (п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, 14 марта 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство директора "Городской транспорт". Когда мужчина сел в салон автомобиля во дворе дома № 48 по ул. Кирова в Мелитополе Запорожской области, оно сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм директор скончался в больнице, а находившаяся в салоне автомобиля женщина получила телесные повреждения.

По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается.