Погибший при взрыве в Мелитополе был директором "Городского транспорта"

21 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
Фото: t.me/vrogov

Погибший при взрыве в Мелитополе был директором "Городского транспорта"

В Запорожской области устанавливаются обстоятельства убийства директора МУП "Городской транспорт" в Мелитополе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
Читайте также:

Следственными органами СК России по Запорожской области расследуется уголовное дело по факту убийства общеопасным способом директора МУП "Городской транспорт" города Мелитополь и покушения на убийство находившейся рядом с ним женщины (п. "е" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Взрыв автомобиля в Мелитополе.(2023)|Фото: t.me/vrogov

По версии следствия, 14 марта 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство директора "Городской транспорт". Когда мужчина сел в салон автомобиля во дворе дома № 48 по ул. Кирова в Мелитополе Запорожской области, оно сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм директор скончался в больнице, а находившаяся в салоне автомобиля женщина получила телесные повреждения.

По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается.

Теги: взрыв, теракт, мелитополь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.03.2023 22:02 Мск Один из трех пострадавших в результате взрыва в Мелитополе скончался
Ранее 14.03.2023 19:45 Мск Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Мелитополе
Ранее 14.03.2023 19:06 Мск В Мелитополе взорвался автомобиль, власти заявили о теракте


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети