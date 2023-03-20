Россия скоро представит резолюцию о расследовании на "Северных потоках"

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ скоро представит резолюцию о расследовании на "Северных потоках", сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Василий Небензя сообщил, что Россия ожидает, что будет участвовать в международном расследовании по диверсиям на "Северных потоках".

"Мы обратились к ООН с запросом о проведении независимого расследования, в котором, я надеюсь, мы также приняли бы участие", - заявил Небензя. "С этой целью мы предложили [проект] резолюции, обсуждение которого еще продолжается. Думаю, мы скоро представим его в Совете Безопасности ООН. Посмотрим, как отреагируют наши партнеры в Совбезе", - добавил дипломат.