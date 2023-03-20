21 Марта 2023
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Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Переговоры Путина и Си Цзиньпина идут около четырех часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, начавшиеся около четырех часов назад, еще продолжаются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Еще продолжается беседа", - приводит слова Пескова РИА "Новости".

Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином(2023)|Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Председатель КНР приехал в Москву сегодня. Переговоры в Кремле начались около половины пятого по московскому времени. Лидеры намерены обсудить как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и китайский план по урегулированию проблемы.

Визит главы КНР в Россию продлится с 20 по 22 марта.

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин



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Развитие сюжета:

Ранее 20.03.2023 21:45 Мск Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

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