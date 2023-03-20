Сотрудники ПВЗ Wildberries обратились в Генпрокуратуру

Сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries обратились в Генпрокуратуру с требованием прекратить незаконно удерживать штрафы из их зарплат, сообщили Накануне.RU в движении "Вайлдберриз. Правда сотрудников".

Заявления написали 10 человек. Остальные, по словам протестующих, боятся потерять работу.

Владельцы ПВЗ недовольны изменениями в договорах с маркетплейсом: с 3 марта платформа ввела новые штрафы в случае доставки в пункт не того или бракованного товара – якобы их стоимость вычитают из зарплаты менеджеров, на некоторых уже числятся долги, предположительно, в сотни тысяч рублей. Представители ПВЗ говорят, что будут добиваться отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. Также владельцы ПВЗ просят убрать привязку рейтинга пункта к рейтингу региона, ввести гибкий график приемки товаров в зависимости от их объема, снабдить камерами транспорт и т.д.

14 марта несколько ПВЗ устроили забастовку и отказались выдавать товары людям. "Бунт" массовым не получился - многие ПВЗ продолжили работу в штатном режиме. Известно, что некоторых бастующих компания уволила. Тем не менее, история получила большую огласку.

Отметим, ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил о том, что в министерстве разберутся в сложившейся в маркетплейсе ситуации. По его словам, площадка должна соблюдать традиционные нормы трудового законодательства. Согласно законодательству Wildberries не попадает под категорию платформенной занятости - там "традиционные трудовые отношения", пояснил Котяков журналистам.