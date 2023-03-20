20 Марта 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Президент ФК "Урал" о суде над Влутом: Он готов к любому решению

Президент ФК "Урал" Григорий Иванов высказался о ситуации вокруг нападающего команды Рая Влута, которому предстоит суд по делу о ДТП в Нидерландах, совершенном в 2021 году.
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Ранее сообщалось, что Влут в состоянии алкогольного опьянения мог устроить ДТП, в котором погиб ребенок. Сегодня стало известно, что прокуратура потребовала для футболиста три с половиной года тюремного заключения.

Как заявил Григорий Иванов, в "Урале" следят за судебным разбирательством вокруг Рая Влута.

"Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению", - приводятся слова Иванова в соцсетях екатеринбургской команды.

Напомним, Влут перебрался в "Урал" осенью прошлого года из казахстанского ФК "Астана". Нападающий является воспитанником известного голландского клуба ПСВ.

Теги: Урал, Влут, суд, Иванов



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