СМИ: Певице Елке запретят дискредитировать ВС РФ по договору с властями Пскова

Певицу Елку обязали не дискредитировать ВС РФ в ближайшие четыре месяца – пока она не выступит на праздновании Дня города в Пскове. На самом праздничном концерте ей также нельзя будет высказываться – такое условие указано в договоре с артисткой, утверждает издание "Псковская губернiя Online". Сумма контракта – 3,3 млн руб.

Договор с артисткой заключен в рамках госзакупки, информация о ней есть на соответствующем сайте. Заказчиком выступила Театрально-конценртная дирекция Псковской области. Условия контракта предполагают, что выступление состоится на Октябрьской площади Пскова, песни для концерта артистка определит самостоятельно.

"В договоре отмечено, что с даты его подписания и во время концерта Ёлка и её группа, а также представители заказчика обязуются избегать любых политических тем при проведении концерта и "не допускать высказываний и не совершать поступков, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации", - пишет издание.