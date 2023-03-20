Семью с младенцем, которой запретили проход на стадион без Fan ID, все же пустили на матч "Урал"

Семья из Екатеринбурга, которую накануне якобы не пустили на матч "Урал" - "Динамо" все-таки посетила игру. 19 марта в СМИ вышла новость о том, что местных жителей Илью и Кристину вместе с тремя детьми не пропустили на игру из-за отсутствия Fan ID у младенца, на что и пожаловался глава семьи. Однако сегодня стало известно, что якобы в нарушение правил, сотрудник стадиона все же пустил болельщиков.

Как передает Baza обман раскрылся благодаря камерам видеонаблюдения, на которых видно, как Илья вместе с двумя дочками проходит на стадион, после чего к ним присоединяется и Кристина с коляской, где находился семимесячный ребенок. При этом коляску пропустили без досмотра.

Как оказалось, инцидент действительно произошел - изначально семью не хотели пускать. Илья объяснил это тем, что при оформлении Fan ID на их младшего ребенка, "Госуслуги" не пропускали фотографию младенца - на остальных Fan ID был оформлен. Об этой неприятной ситуации в итоге и написал новостной портал Е1, однако позднее оказалось, что за болельщиков заступился сотрудник стадиона, договорившийся с начальством. На шум пришли и полицейские, отметившие, что ситуация совсем бредовая, после чего младенец вместе с мамой спокойно прошел на первую в своей жизни игру. Более того, мужчине предлагали вместе с ребенком пройти в мобильный МФЦ для оформления Fan ID, однако он отказался, заявляя, что там большая очередь, а дети уже замерзли.

Кто в этой ситуации не прав стало ясно после того, как Baza связалась с главой семьи. Илья заверил, что сразу рассказал журналистам Е1 о том, что все семейство все-таки пропустили, однако те решили этого не писать, поскольку пришедшего на помощь сотрудника стадиона могли наказать. В доказательство он привел переписку с журналистом.