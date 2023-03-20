Семью с младенцем, которой запретили проход на стадион без Fan ID, все же пустили на матч "Урал"

20 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал &quot;База&quot;/ t.me/bazabazon

Семью с младенцем, которой запретили проход на стадион без Fan ID, все же пустили на матч "Урал"

Семья из Екатеринбурга, которую накануне якобы не пустили на матч "Урал" - "Динамо" все-таки посетила игру. 19 марта в СМИ вышла новость о том, что местных жителей Илью и Кристину вместе с тремя детьми не пропустили на игру из-за отсутствия Fan ID у младенца, на что и пожаловался глава семьи. Однако сегодня стало известно, что якобы в нарушение правил, сотрудник стадиона все же пустил болельщиков.

Как передает Baza обман раскрылся благодаря камерам видеонаблюдения, на которых видно, как Илья вместе с двумя дочками проходит на стадион, после чего к ним присоединяется и Кристина с коляской, где находился семимесячный ребенок. При этом коляску пропустили без досмотра.

Семья из Екатеринбурга на матче "Урал" - "Динамо"(2023)|Фото: Telegram-канал "База"/ t.me/bazabazon

Как оказалось, инцидент действительно произошел - изначально семью не хотели пускать. Илья объяснил это тем, что при оформлении Fan ID на их младшего ребенка, "Госуслуги" не пропускали фотографию младенца - на остальных Fan ID был оформлен. Об этой неприятной ситуации в итоге и написал новостной портал Е1, однако позднее оказалось, что за болельщиков заступился сотрудник стадиона, договорившийся с начальством. На шум пришли и полицейские, отметившие, что ситуация совсем бредовая, после чего младенец вместе с мамой спокойно прошел на первую в своей жизни игру. Более того, мужчине предлагали вместе с ребенком пройти в мобильный МФЦ для оформления Fan ID, однако он отказался, заявляя, что там большая очередь, а дети уже замерзли.

Кто в этой ситуации не прав стало ясно после того, как Baza связалась с главой семьи. Илья заверил, что сразу рассказал журналистам Е1 о том, что все семейство все-таки пропустили, однако те решили этого не писать, поскольку пришедшего на помощь сотрудника стадиона могли наказать. В доказательство он привел переписку с журналистом.

Теги: Госулсуги, матч, ребенок, Fan ID



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети