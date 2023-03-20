До 2027 года в УрФО проведут реконструкцию шести участков федеральных трасс

20 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

До 2027 года в УрФО проведут реконструкцию шести участков федеральных трасс

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Главными темами стали реализация в Уральском федеральном округе плана по ремонту автодорожной сети и снижение аварийности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в соответствии с поручением главы государства сформирован и утвержден пятилетний план дорожных работ на 2023-2027 годы. Он содержит 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автодорог, мостов и сооружений федерального значения во всех регионах России. До 2027 года планируется провести реконструкцию шести участков федеральных автотрасс на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Заложены средства на строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с путепроводом через железнодорожные пути в Нижнем Тагиле, а также строительство путепровода через железную дорогу по дороге из Екатеринбурга в Курган. Продолжится расширение кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.

Также в соответствии с региональными пятилетними планами в Уральском федеральном округе в 2023-2027 годы запланировано построить, реконструировать и капитально отремонтировать свыше 3 тысяч 700 километров региональных, межмуниципальных и местных дорог.

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

"Качественная автодорожная сеть – это не только мощный стимул для развития экономики Уральского федерального округа. Это также повышение безопасности на дорогах: профилактика аварий и снижение смертности в результате дорожных происшествий. Регионы Урала и Западной Сибири в активном режиме занимаются приведением в нормативное состояние имеющихся дорожных объектов. Активно реализуют проекты по строительству новых дорог. Однако не менее важно повышать культуру вождения: напоминать людям правила безопасного поведения на дорогах", - акцентировал Владимир Якушев.

Теги: УрФО, трассы, дороги, ремонт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети