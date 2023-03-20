До 2027 года в УрФО проведут реконструкцию шести участков федеральных трасс

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Главными темами стали реализация в Уральском федеральном округе плана по ремонту автодорожной сети и снижение аварийности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в соответствии с поручением главы государства сформирован и утвержден пятилетний план дорожных работ на 2023-2027 годы. Он содержит 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автодорог, мостов и сооружений федерального значения во всех регионах России. До 2027 года планируется провести реконструкцию шести участков федеральных автотрасс на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

Заложены средства на строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с путепроводом через железнодорожные пути в Нижнем Тагиле, а также строительство путепровода через железную дорогу по дороге из Екатеринбурга в Курган. Продолжится расширение кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга.

Также в соответствии с региональными пятилетними планами в Уральском федеральном округе в 2023-2027 годы запланировано построить, реконструировать и капитально отремонтировать свыше 3 тысяч 700 километров региональных, межмуниципальных и местных дорог.

"Качественная автодорожная сеть – это не только мощный стимул для развития экономики Уральского федерального округа. Это также повышение безопасности на дорогах: профилактика аварий и снижение смертности в результате дорожных происшествий. Регионы Урала и Западной Сибири в активном режиме занимаются приведением в нормативное состояние имеющихся дорожных объектов. Активно реализуют проекты по строительству новых дорог. Однако не менее важно повышать культуру вождения: напоминать людям правила безопасного поведения на дорогах", - акцентировал Владимир Якушев.