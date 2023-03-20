20 Марта 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/ugra_official

Югра станет "пилотом" по тестированию отечественных протезов для паралимпийцев и участников СВО

Югра станет "пилотом" по тестированию первых отечественных протезов для паралимпийцев, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В регионе было подписано соглашение сотрудничестве между Центром адаптивного спорта Югры и компанией "Орто-Космос". Документ подписали директор центра Михаил Вторушин и первый заместитель генерального директора "Орто-Космос" Степан Головин. Соглашение направлено на создание в автономном округе площадки по тестированию протезов для развития паралимпийских видов спорта и адаптации, восстановления участников СВО.

Подписание соглашения(2023)|Фото: t.me/ugra_official

Также в перспективе в регионе планируют разместить производственные мощности для изготовления аналогичных протезов. Благодаря этому, военнослужащие смогут на регулярной основе проходить реабилитацию на спортивных объектах Югры.

"Компания производитель-протезов заинтересована в том, чтобы получать постоянную обратную связь и от параспортсменов и от участников спецоперации, которые будут проходить на регулярной основе у нас реабилитацию, на объектах адаптивного спорта. На втором этапе рассматривается вариант создания здесь на территории автономного округа производственных мощностей по созданию таких протезов", - сообщила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

Теги: протезы, паралимпиада, реабилитация, спецоперация



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