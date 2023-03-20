Аэрофлотовские техники впервые самостоятельно поменяли стойки шасси у Airbus A330

Оператор техобслуживания самолетов "Аэрофлот Техникс" впервые в России выполнил замену стоек шасси на Airbus A330.

"Данная процедура выполнена впервые на территории РФ. Работы выполнялись на базе ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Стойки шасси рутинно меняются на самолетах Airbus A330 раз в 10 лет или каждые 20000 лётных циклов в зависимости от того, что наступит ранее. За последние два месяца столичные техники поменяли стойки на трех самолетах "Аэрофлота" данного типа. На всех трех воздушных суднах заменены все стойки: носовая и две основные.

"Работы были выполнены в строгом соответствии с руководством по технической эксплуатации воздушного судна. Дополнительно была выполнена инспекция состояния узлов навесок стоек шасси, замена некоторых элементов и агрегатов, а также нанесение слоя кадмия для защиты от коррозии. После завершения всех процедур была проведена проверка работы системы выпуска и уборки шасси. Все контрольные тесты подтвердили штатную работу стоек шасси", - говорится в сообщении компании.

"Аэрофлот" не уточнил, были ли все детали оригинальными или что-то уже производится местными компаниями. Также не уточняется, использовались ли комплектующие из запасов или ввезенные параллельным импортом.

Обслуживание у производителей самолетов и в аккредитованных ими центрах сейчас невозможно: в рамках санкций они не ведут работу с российскими компаниями, кроме того, самолеты, взятые в лизинг, могут быть арестованы за границей.