Основатель группы Cream Soda пропал без вести, провалившись под лед на Волге

Основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов пропал без вести, провалившись под лед в Ярославской области. Об этом сообщается на официальной странице группы "ВКонтакте".

Помимо Свиргунова под лед ушли его брат Роман и друг.

РИА Новости пишет, что водолазы достали тело одного из трех пропавших без вести. Его личность не уточняется.

По данным "Базы", у музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу раз или два в месяц. Минувшей ночью в Некрасовском районе Ярославской области 12 человек, включая Свиргунова, отправились перейти реку, но на обратном пути пятеро провалились под лед. Одну из девушек вытащили сразу. Еще один человек ухватился за льдину, его вытащили спасатели и пытались реанимировать два часа, однако позже, от переохлаждения, он скончался, сообщает телеграм-канал.