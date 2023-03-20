Мэр Нижнего Тагила завел собственный Telegram-канал

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев будет вести собственный Telegram-канал. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях.

Канал был создан на прошлой неделе, но первая запись появилась в нем только сегодня. В коротком посте Пинаев сообщил, что это его официальный Telegram-канал. Глава заверил, что продолжит вести свои страницы и в других соцсетях – "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

На данный момент у канала мэра около 400 подписчиков.

Как сообщало Накануне.RU, недавно глава Нижнего Тагила показал в своих соцсетях, как будет выглядеть новая детская больница с вертолетной площадкой.