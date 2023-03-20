В Астраханской области проходит рабочий визит делегация Могилёвской области Республики Беларусь

В Астраханской области работает делегация из Белоруссии, её возглавляет заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар. Основная цель визита — развитие межрегионального сотрудничества в различных сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе визита состоялась рабочая встреча членов могилёвской делегации с заместителем председателя правительства Астраханской области Михаилом Богомоловым и главой муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Олегом Полумордвиновым. В ней приняли участие руководители астраханских предприятий стройиндустрии и управляющих компаний.

«Делегация Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным недавно посетила Могилёвскую область, где нам был оказан теплый приём, прошли продуктивные переговоры и встречи, — отметил Михаил Богомолов. — Предлагаю в ходе вашего ответного визита в Астраханскую область перевести достигнутые в Могилёве договорённости в практическую плоскость. Это касается, в том числе, поставок в Астрахань белорусского лифтового оборудования и стройматериалов».

Руслан Страхар поблагодарил за тёплый приём на астраханской земле. «Уверен, что основой нашего взаимодействия станет укрепление побратимских связей между городами Могилёвом и Астраханью. Меморандум об их установлении был подписан недавно по итогам визита к нам делегации Астраханской области, — сказал Руслан Страхар. — Уверен, что по итогам нынешних встреч в Астрахани мы найдём дополнительные направления взаимодействия и приступим к их реализации».

Олег Полумордвинов отметил продуктивность недавних встреч в Минске и Могилёве, состоявшихся в рамках визита в Беларусь делегации региона. «Помимо качественных лифтов, которые производят на „Могилевлифтмаш“ и не первый год устанавливают в астраханских многоэтажках, Астрахань заинтересована в продукции крупного Могилевского цементного завода, — подчеркнул он. — Надеюсь, что предстоящие переговоры членов делегации Могилёвской области с астраханскими застройщиками, представителями предприятий стройиндустрии, управляющих компаний помогут нам дополнить дорожную карту сотрудничества».

В ходе встречи представители ОАО «Могилёвлифтмаш» и Управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания» презентовали свою продукцию. В течение ближайших трёх дней члены делегации Могилёвской области посетят особую экономическую зону «Лотос», промышленные и сельскохозяйственные предприятия нашего региона, проведут встречи и переговоры в министерствах и ведомствах, с представителями бизнес-сообщества.