20 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Не активисты, а "террористы". На Урале арестовали общественников за пикет против нечищеных дорог

Активистов из р.п. Пышма арестовали за протестную акцию, направленную на привлечение внимания к проблеме нечищеных дорог. Пикет прошел в начале марта на пешеходном переходе федеральной трассы "Екатеринбург – Тюмень". Из-за этого на дороге образовалась пробка и на место были вызваны сотрудники полиции, сообщают "Вечерние ведомости".

Организатором пикета выступил местный предприниматель и бывший полицейский Алексей Розин. Он с тремя соратниками ходил по пешеходному переходу у кафе "Обжорка". Пикетирующие также возмущались отсутствием главы в округе. Как позднее Розин написал в комментариях под постом об итогах акции, начальник полиции Денис Зыков якобы назвал их террористами, "кричал на всю улицу" и заявил, что задержанных "серьезно накажут по закону военного времени".

Предпринимателю вменили ч.3 ст. 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия, повлекшего создание помех движению транспортных средств), а трем другим участникам – ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных публичном мероприятии, повлекшем создание помех движению транспортных средств). Розина посадили в СИЗО на 10 суток, откуда тот вышел 17 марта. Еще двоим дали по 4 суток, последнему – 3 суток.

По словам одного из участников Антона Алехина, до этого Розин пытался решить проблему с очисткой дорог другим способом, однако ответ администрации Пышминского округа его якобы не устроил.

Напомним, что с прошлого лета в Пышминском г.о. нет главы, поскольку на действующего главу Виктора Соколова возбуждено уголовное дело.

Теги: дорога, снег, пикет, суд, арест, Верхняя Пышма



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