20 Марта 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

Россия бесплатно поставит в Африку зерно, если примет решение не продлевать зерновую сделку – Путин

Если Россия примет решение не продлевать так называемую зерновую сделку, то африканские страны бесплатно получат обещанное им в рамках "черноморской инициативы" зерно, заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Россия – Африка".

"Почти 45% зерна из Украины ушла на сытые европейские рынки и только 3% - в Африку. Хотя вся эта "сделка" подавалась под соусом борьбы с голодом. Если мы примем решение не продлять сделку через 60 суток, мы можем поставить в нуждающиеся страны Африки бесплатно весь тот объем, который был обещан этим государствам в рамках зерновой сделки", - сообщил российский президент.

Теги: зерновая сделка, владимир путин, африка, зерно



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