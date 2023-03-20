20 Марта 2023
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Экономика Свердловская область В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области начался прием заявок на бизнес-миссию в Баку

Для свердловских предпринимателей открылся прием заявок на бизнес-миссию в Баку.
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Поездка в столицу Азербайджана состоится с 31 мая по 2 июня 2023 года при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, прием заявок от бизнеса на вхождение в состав деловой делегации продлится до 7 апреля. За формирование участников и организацию визита отвечает Центр поддержки экспорта Свердловской области, входящий в состав СОФПП.

В программу бизнес-миссии также войдет 28-я международная выставка "Нефть и Газ Каспия"; Бакинский энергетический форум; 20-я Каспийская международная выставка транспорта, транзита и логистики; Пираллахинский промышленный парк. Чтобы узнать о специфике ведения бизнеса, свердловские компании встретятся с представителями Российского экспортного центра и торгового представительства РФ в Азербайджане.

Отмечается, что компании-участники сами берут на себя расходы на перелет и проживание. Принять участие в бизнес-миссии могут только зарегистрированные в Свердловской области субъекты малого и среднего предпринимательства.

Чтобы войти в состав делегации, необходимо подать заявку на сайте СОФПП. А задать вопросы по организации деловой поездки можно в Центре поддержки экспорта по телефону (343) 288-77-85, доб. 610 или электронной почте yna@sofp.ru.

Теги: бизнес, заявки, прием, Баку



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