Экс-прокурор Пермской области найден мертвым в квартире

Экс-прокурор Пермской области Борис Наместников найден мертвым в квартире в центре Москвы, сообщает "Московский комсомолец".

Тело 90-летнего мужчины обнаружила его жена. Супруга нашла Наместникова в ванной. Предположительно он совершил суицид. Предсмертной записки мужчина не оставил.



По информации из открытых источников, Борис Наместников родился в Псковской области в 1933 году, с 1979 по 1982 года, возглавлял прокуратуру Пермской области, а в 1991–1993 годах работал прокурором Московской области. Он также возглавлял следственное управление прокуратуры РСФСР.