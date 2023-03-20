В Челябинской области профсоюз Wildberries собирает жалобы от сотрудников для подачи заявления в прокуратуру

Профсоюз сотрудников Wildberries в Челябинской области готовит заявление в прокуратуру.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации профсоюзов Челябинской области, заявление будет основано на многочисленных жалобах работников сети. Для этого открыта "горячая линия". Сотрудников Wildberries просят рассказать о проблемах на своем пункте. По всем нарушениям будут предприняты меры реагирования.

Кроме того, для работников Wildberries будет организована прямая трансляция с профсоюзными юристами, которые ответят на все их вопросы.

Напомним, в Челябинской области начал работать профсоюз сотрудников Wildberries. Лидером первичной профсоюзной организации Wildberries Челябинской области станет менеджер одного из пунктов выдачи заказов. Организация будет представлять интересы работников, вести правозащитную работу, переговоры с компанией и обращаться в надзорные органы.

Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добиваются отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.