20 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

Путин отчитал главу МВД за волокиту с паспортами на Донбассе: "Займитесь как следует, я серьезно говорю"

Владимир Путин отчитал главу МВД Владимира Колокольцева за неудовлетворительную работу по выдаче паспортов в присоединенных территориях. Он напомнил, что "восемь лет люди жили под обстрелами, у них стояла одна задача – выживание", а теперь они должны иметь возможность оперативно получить гражданство.

"Такие формальные вещи как выдача паспортов… Владимир Александрович, я понимаю, есть, наверное, здесь и сложности, но не такие, которые министерство не в состоянии было бы решить. Я прошу навести здесь порядок и быстро это сделать", - сказал президент министру внутренних дел на коллегии МВД.

 "Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго, месяцами. Им в очередях надо стоять немерено по времени. Ну что это такое? Кто этим занимается? Люди должны ответственно подойти к решению этих задач. Если не умеют – надо научить. Если не хотят – надо "повысить" куда-нибудь, перевести. Займитесь как следует, я серьезно говорю", - заключил Путин.

Теги: паспорт, гражданство, мвд, владимир путин, владимир колокольцев



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