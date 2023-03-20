СК РФ возбудил дело в отношении прокурора и судей МУС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана, а также судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Напомним, 17 марта палата МУС выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и федерального детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как говорится в сообщении суда, они, "предположительно, несут ответственность за военное преступление".

В СК заявили, что уголовное преследование президента России и детского омбудсмена носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

В ведомстве также напомнили, что международное законодательство (Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973) дает главам государств абсолютный иммунитет от юрисдикции иностранных государств.

Следственный комитет РФ усматривает в действиях прокурора МУС признаки преступлений по статье "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", а также по статье "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой". В действиях судей, по данным следствия, усматриваются признаки преступлений по статьям "Заведомо незаконное заключение под стражу", а также "Приготовление к нападению на представителя иностранного государства".