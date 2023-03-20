Путин запретил силовикам "хватать и не пущать" предпринимателей

Владимир Путин призвал силовиков отказаться от практики работы по принципу "хватать и не пущать" в отношении предпринимателей. По его мнению, такие методы работают на руку Западу, который пытается развалить российскую экономику.

"У Запада не получилось разрушить экономику РФ, но успокаиваться нельзя, так как они рассчитывают на среднесрочную перспективу, - сказал Путин на коллегии МВД. - То, что вчера еще можно было купить, мы теперь вынуждены производить сами. Это создает проблемы, но и огромные преимущества. <…> Ни в коем случае нельзя работать по принципу "хватать и не пущать". Нужно помогать людям избегать правонарушений, а если какие-то правонарушения были совершены, надо помогать людям выйти из такой ситуации".