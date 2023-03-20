Spectator: Политика Запада превратилась в узаконенное мужененавистничество

Политика Запада по факту превратилась в мужененавистничество. Мужчины по умолчанию считаются опасными, агрессивными и "неблагонадежными", пишет британское издание The Spectator.

По данным YouGov, только 8% людей положительно относятся к белым мужчинам старше 20 лет. Школы регулярно наказывают мальчиков за самые незначительные нарушения секс-политики. Мужчин с детства перепрограммируют.

Как сообщила Национальная служба здравоохранения, с 2017 года доля мальчиков с вероятными психическими проблемами увеличилась более чем на 50%, и в настоящее время это относится чуть ли не к каждому пятому. За последние 10 лет уровень самоубийств среди мальчиков в возрасте от 15 до 19 лет вырос более чем вдвое. Фактически "гендерное равенство" стало узаконенной дискриминацией мужчин.

Недавно The Telegraph написала, что в британских школах детей просто развращают, калеча их сознание.