20 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото:drugoi.livejournal.co

Spectator: Политика Запада превратилась в узаконенное мужененавистничество

Политика Запада по факту превратилась в мужененавистничество. Мужчины по умолчанию считаются опасными, агрессивными и "неблагонадежными", пишет британское издание The Spectator.

По данным YouGov, только 8% людей положительно относятся к белым мужчинам старше 20 лет. Школы регулярно наказывают мальчиков за самые незначительные нарушения секс-политики. Мужчин с детства перепрограммируют.

Как сообщила Национальная служба здравоохранения, с 2017 года доля мальчиков с вероятными психическими проблемами увеличилась более чем на 50%, и в настоящее время это относится чуть ли не к каждому пятому. За последние 10 лет уровень самоубийств среди мальчиков в возрасте от 15 до 19 лет вырос более чем вдвое. Фактически "гендерное равенство" стало узаконенной дискриминацией мужчин. 

Недавно The Telegraph написала, что в британских школах детей просто развращают, калеча их сознание.

Теги: мужчины, запад



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